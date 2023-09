Vi è mai capitato di andare ad un concerto o un festival, o da qualsiasi altra parte con tantissime persone? Avete notato che il cellulare ha, in questi particolari, casi quasi sempre poca linea? Non dipende dalla copertura del vostro operatore telefonico, ma da un altro aspetto.

Inviare dei messaggi, video di quello a cui si sta assistendo, ma anche solo effettuare una semplice chiamata, diviene impossibile. Perché accade? Cosa collega questi eventi al malfunzionamento della linea? Il motivo è la saturazione delle celle.

La saturazione delle celle ad un concerto

La rete dei cellulari è formata da varie antenne che coprono le aree urbane e rurali. Queste formano un reticolo che va a dividere i luoghi in celle. All’interno delle celle, registriamo la nostra presenza tramite l’utilizzo dello smartphone, divenendo raggiungibili in caso di messaggi, chiamate o altri tipi di contatti. Esse ci permettono anche di utilizzare e condividere i contenuti multimediali. Questo accade però quando funzionano normalmente.

Nel caso di un concerto, la grande quantità di persone concentrate in una sola area, porta un sovraccarico amento della cella di riferimento e alla sua conseguente saturazione. Sia quindi un calo immediato delle prestazioni della linea del nostro cellulare e l’operatore non ha colpa, così come il dispositivo.

La cella, semplicemente, non ha la capacità di gestire in contemporanea tutte quelle informazioni. Così come altre tecnologie, anche queste hanno dei limiti in particolari situazioni relativi al traffico sono in grado di sopportare.