Vivo propone molto spesso per il mercato indiano diversi prodotti tech di rilievo. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’azienda ha presentato in veste ufficiale in India un nuovo smartphone di fascia alta, ovvero il nuovo Vivo T2 Pro. Tra le sue caratteristiche, c’è ad esempio il soc MediaTek Dimensity 7200.

Vivo annuncia ufficialmente in India il nuovo top di gamma Vivo T2 Pro

Vivo T2 Pro è uno degli ultimi smartphone top di gamma presentati in queste ore dall’azienda per il mercato indiano. Come già accennato in apertura, si tratta di uno smartphone molto prestante. A bordo è infatti presente il soc MediaTek Dimensity 7200, un soc con processo produttivo a 4 nm.

Ad affiancarlo sono poi presenti diverso tagli di memoria, comprendenti 8 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di storage interno. Sul fronte lo smartphone può contare sulla presenza di un ampio display con tecnologia SuperAMOLED e con i bordi curvi ai lati. La diagonale è di 6.78 pollici ed il refresh rate è di 120Hz, mentre la luminosità di picco arriva a 1300 nits.

Il comparto fotografico prevede un sensore fotografico principale da 64 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, a cui è affiancato un sensore di profondità da 2 MP. La batteria ha poi una capienza di 4600 mah e supporta la ricarica rapida da 66W. Non manca nemmeno la certificazione IP52 per la resistenza contro gli schizzi d’acqua.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo top di gamma Vivo T2 Pro è al momento disponibile all’acquisto in India ad un prezzo iniziale di circa 248 euro.