La GIGA 150 di Iliad regala un servizio totalmente GRATIS

Secondo le ultime informazioni che trapelano dal mondo dei gestori, i provider sono pronti a lanciare tante nuove offerte, ma Iliad avrebbe fatto ancora una volta prima. Visto che la sua offerta migliore, quella da 180 giga in 5G è scaduta proprio qualche giorno fa, il provider ha scelto di ripristinare una vecchia conoscenza, ovvero la Giga 150.

Già dal nome gli utenti dovrebbero aver capito tutto quello che c’è al suo interno, anche perché in passato hanno già avuto modo di scoprirla. Questa soluzione mobile, proprio come le altre viste durante questi ultimi mesi, concede un privilegio: avere la connessione 5G totalmente gratis. Tutto ciò è disponibile direttamente sul sito ufficiale dove ci sono tutte le informazioni in merito. Ovviamente c’è un costo di attivazione da pagare che consiste in soli 9,99 € da pagare solo la prima volta.

Iliad porta di nuovo la sua Giga 150 in auge, ecco tutto quel che offre per 9,99 € al mese

Venendo invece ai contenuti presenti in questa soluzione, si parte come al solito da quelli principali. La Giga 150 ha infatti minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi ma anche SMS senza limiti verso tutti.

Quello che però piace di più al pubblico sta nella connessione al web, permessa dai 150 giga disponibili. Ovviamente tutto sarà in 5G, per un prezzo totale di soli 9,99 € mensili.

Bisogna però ricordare assolutamente che questo tipo di connessione è disponibile solo per gli smartphone che hanno un modem del genere incorporato. Inoltre funzionerà solo nelle zone in cui ci sono le infrastrutture giuste.