Iliad continua a conquistare il cuore degli italiani con le sue offerte incredibili ricche di minuti, SMS e Gigabyte.

Chi è Iliad? Iliad è un operatore telefonico fondato in Francia nel 2009 e da allora ha conquistato parecchie nazioni, tra cui l’Italia senza mai fermarsi.

Solo nel nostro paese conta 10,1 milioni di clienti e il numero è destinato a crescere sempre di più visto che nel secondo trimestre del 2023 c’è stato un aumento del 13%. Questo ha spinto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ad assegnare un nuovo prefisso all’operatore, il 3522 a causa dei clienti sempre più numerosi.

Ma Iliad non è così popolare solo per le sue fantastiche offerte a prezzi davvero convenienti ma anche per aver messo la soddisfazione del cliente al centro delle priorità.

Iliad, quali sono le offerte più convenienti?

In generale Iliad è in grado di offrire delle tariffe all inclusive super economiche, servizi extra e assistenza clienti disponibile.

Ma adesso vediamo insieme quali sono le migliori offerte proposte dall’operatore in questo periodo: