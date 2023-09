Apple ha trovato un nuovo espediente tramite il quale affrontare i truffatori e tutelare gli acquirenti. Al fine di procedere con l’acquisto di un iPhone 15 senza incappare in alcuna truffa, Apple ha introdotto un nuovo sistema di autenticità.

Un informatore ha condiviso un video su X (ex Twitter) nel quale appare la confezione di un iPhone 15 illuminata da un luce UV che svela la presenza di un codice QR che testimonia l’autenticità del dispositivo.

The boxes of the new iPhone 15 are equipped with a security system that displays holograms under a UV light. This is a measure introduced by Apple to recognize real boxes and prevent people from being scammed pic.twitter.com/oBhQoc5IDI

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 21, 2023