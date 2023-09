MediaWorld chiude il mese di Settembre con una campagna promozionale veramente unica, al cui interno si possono trovare tantissimi prodotti in forte promozione, con prezzi decisamente più bassi del normale, conditi con la possibilità di accedervi praticamente ovunque in Italia.

Il risparmio è di casa da MediaWorld, infatti in questi giorni gli utenti sono liberi di risparmiare su ogni singolo acquisto recandosi personalmente in un negozio fisico, oppure anche affidandosi al sito ufficiale dell’azienda stessa. La consegna a domicilio, nel caso in cui si completi un ordine tramite l’e-commerce, è da ritenersi completamente gratuita, solo con un acquisto del valore superiore ai 49 euro.

MediaWorld, offerte con smartphone gratis in regalo

Gli utenti possono acquistare grandi smartphone a piccoli prezzi da MediaWorld, anche modelli di fascia alta ma non propriamente recenti, come il Samsung Galaxy S22, che oggi costa solamente 599 euro. Volgendo l’attenzione verso soluzioni più moderne, gli utenti possono decidere di acquistare un Apple iPhone 14, pagandolo 829 euro, oppure un Honor Magic5 Pro, con un prezzo finale di 949 euro.

Per quanto riguarda la fascia media della telefonia mobile, ecco arrivare Honor 90, con il suo prezzo di 499 euro, passando anche per Honor 90 Lite, Honor X8a, Galaxy A14, Redmi 12, Redmi 10C, Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12, Galaxy A34 e similari, in vendita a meno di 400 euro. Tutti questi sconti, e molti altri ancora, vi attendono anche sul sito ufficiale, dove troverete i singoli prezzi bassi elencati nel dettaglio.