Qualche settimana fa sono stati lanciati dal colosso di Cupertino Apple i nuovi iPhone ed ora la piattaforma di e-commerce Amazon sta proponendo in offerta i modelli precedenti.

Per la precisione, troviamo in offerta iPhone 13 da 128 GB in colorazione Galassia. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Apple iPhone 13 in offerta su Amazon

Apple iPhone 13 è uno degli smartphone iOS più avanzati e completi che ci siano in circolazione. Dispone di un grande display da 6.1 pollici con una risoluzione di 2532×1170 pixel. Le funzionalità offerte da questo Apple iPhone 13 sono veramente tante e all’avanguardia. A cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente.

Fotocamera da 12 megapixel ma che permette ugualmente al Apple iPhone 13 di scattare foto di buona qualità con una risoluzione di 4000×3000 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel. Monta un processore Apple A15 Bionic con 4 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna non espandibile.

Il sistema operativo pre installato è iOS 15 e sulla piattaforma Amazon è disponibile al prezzo di 719 euro invece di 759 euro. Visitate questo link per scoprire tutti i dettagli a riguardo.