Cal Pei, il fondatore di Nothing, l’azienda con sede a Londra che si occupa della produzione di tecnologie da consumo, si sta preparando a lanciare una nuova linea di prodotti tecnologici.

Questi ultimi saranno rappresentati dal marchio CMF, acronimo che sta per Color, Material and Finish.

La nascita di CMF, sub marchio di Nothing, è già di per sé una notizia piuttosto interessante. In quanto Nothing, è una azienda molto giovane e di recente nascita, ma che sembra non voler attendere oltre per iniziare a mettersi davvero in gioco.

In particolare, il 26 Settembre 2021, assisteremo al lancio ufficiale dell’ultimissimo smartwatch e di altri prodotti della nuova linea, come: auricolari e batterie.

Tuttavia, sarà l’ orologio intelligente il vero protagonista della giornata. Immediatamente riconoscibile per la scelta di un design dai colori accesi e brillanti, tipica caratteristica stilistica del marchio.

CMF by Nothing: design e caratteristiche del nuovo smartwatch

In seguito al prossimo debutto degli smartwatch del marchio CMF by Nothing, sono trapelate alcune informazioni interessanti.

Infatti, con ancora pochi giorni di attesa, già sono note alcune caratteristiche del prodotto.

Tra queste:

Display AMOLED di 1,96 pollici;

di Luminosità pannello di 600 nt;

Batteria con autonomia fino a 13 giorni;

con autonomia fino a 110 modalità sportive e oltre 100 quadranti;

modalità sportive e oltre quadranti; GPS integrato;

integrato; Cassa in alluminio;

Cinturino dai colori sgargianti;

dai colori sgargianti; Sensore per la registrazione della frequenza cardiaca;

della frequenza cardiaca; Protezione IP68

Funzione di chiamata

Queste sono solo alcune delle caratteristiche del nuovo smartwatch di Nothing che sono state rivelate.

Il che già sembra essere abbastanza per comprendere il valore e la portata del prodotto.

Ma la cosa che sconvolge più di tutte è soprattutto il costo.

Parliamo di un “rapporto qualità -prezzo”, più che conveniente.

Il prodotto sarà infatti disponibile al costo di soli 50 euro (69 in dollari americani).