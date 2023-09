Se siete dei patiti di fitness e benessere fisico non potrete assolutamente perdervi questa notizia. Google ha annunciato che presto lancerà una nuova app Fitbit più semplice da usare grazie ad una organizzazione migliore delle schede. Queste permetteranno di analizzare con precisione le informazioni riguardanti la propria salute e il proprio benessere, selezionando anche i valori che più interessano all’utente.

Grazie ad una comunicazione con il proprio smartphone, potrete avere tutto ciò che riguarda la vostra attività fisica a portata di click.

Fitbit non è la solita app di fitness

Con le nuove migliorie, ora è possibile monitorare il proprio movimento, che si tratti di una camminata o un’escursione tramite app, anche se in quel momento non si indossa un device Fitbit o un Google pixel Watch. I grafici sono stati resi ancora più comprensibili e facilmente leggibili.

Potrete monitorare i vostri passi o il vostro allenamento grazie alla schermata denominata “Oggi”. Se vorrete poi personalizzare le statistiche, vi basterà cliccare sulla voce “Modifica” posizionata in alto nella scheda. Potrete scegliere il vostro obiettivo, come ad esempio migliorare la qualità del sonno e gestire lo stress, per avere i vostri dati subito disponibili. La nuova app permette anche di filtrare le sessioni di allenamento in base alla loro durata, all’attrezzatura e anche persino all’istruttore.

Inoltre, sono presenti dei contenuti del tutto nuovi che servono a potenziare la propria routine e a mantenere in forma non solo il proprio corpo ma anche la mente. Se poi sceglierete di sottoscrivere l’abbonamento Fitbit Premium, si sbloccheranno ancora più contenuti, come ad esempio delle lezioni di cardio danza e altri tipi di allenamenti.

Anche se non siete persone molto sportive, non potete perdere l’occasione di migliorare la vostra salute attraverso quest’app dedicata al fitness. Le diverse funzioni dedicate alle attività quotidiane come la quantità di passi, il battito cardiaco o la qualità del sonno, vi aiuteranno a comprendere meglio il vostro corpo e a cambiare abitudini per prendervene cura.