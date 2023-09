Queste 3 SERIE TV su Netflix sono da RECORD

Dopo aver visto cosa è successo durante gli scorsi mesi, Netflix ha deciso di spingere forte con tante nuove serie TV. Le settimane precedenti sono state dominate letteralmente da One Piece, con record frantumati in ogni parte del mondo.

Ora però nelle prime due posizioni, proprio a procedere la serie che riprende il famoso anime, ci sono altre produzioni.

Netflix: queste sono le migliori serie TV del momento, c’è un cambiamento in classifica

Al momento sembra essere cambiata la classifica di Netflix per quanto riguarda le serie TV più viste in Italia. Alla luce di quanto raccolto mediante il sito ufficiale, al primo posto oggi c’è la serie “Diari” con la sua nuova stagione. Questa, incentrata su un gruppo di adolescenti della stessa classe che alterneranno le proprie vicende tra scuola e spiaggia, la produzione racchiude tanti colpi di scena e dinamiche tutte da scoprire.

Al secondo posto c’è un’altra serie nuova, aggiunta proprio di recente. Si tratta di “La mia prediletta“. In questo caso la fuga di una donna misteriosa da una situazione al limite, porta gli investigatori a capire cosa si nascondeva dietro la scomparsa di 13 anni prima. Si tratta di una miniserie di 6 episodi.

Al terzo posto, dopo tante settimane di dominio, ecco One Piece. Quella che l’apparenza sembrano sgangherata ciurma guidata dal pirata Luffy, proverà in ogni modo a raggiungere il tesoro nascosto del re dei pirati Gold Roger. Ovviamente ci saranno tantissime peripezie da superare, tra mostri marini e ciurme rivali che in ogni modo tenteranno di soffocare ogni velleità di trionfo.