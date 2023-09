Kena Mobile, l'offerta a meno di 6 euro è stata prorogata

L’offerta Kena 5,99, proposta da Kena Mobile, è stata estesa per tutto il mese di settembre 2023. Questa tariffa, considerata tra le più vantaggiose del panorama di telefonia mobile, è disponibile per l’attivazione online e offre un pacchetto di 150 GB di traffico dati al costo di 5,99 euro al mese. L’offerta, tuttavia, ha delle specifiche condizioni: è accessibile solo attraverso la portabilità da determinati operatori, tra cui Iliad e una serie di operatori virtuali come Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, e molti altri.

Kena Mobile: le offerte per tutte le tasche

La proposta Kena 5,99 si distingue per la sua economicità e per la ricchezza del pacchetto offerto. Oltre ai 150 GB di traffico dati, l’offerta include minuti illimitati, 200 SMS e un bonus di 50 GB ogni mese se si attiva l’Autoricarica. Inoltre, quando si viaggia all’interno dell’Unione Europea, si possono utilizzare minuti illimitati, inviare 200 SMS e usufruire di 6 GB di traffico dati senza costi aggiuntivi.

Kena Mobile non si limita a questa sola offerta. Nel suo listino, infatti, sono presenti diverse altre proposte, tutte caratterizzate da un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ad esempio, la tariffa Kena 6,99 offre minuti illimitati, 200 SMS e 130 GB di traffico dati a 6,99 euro al mese. Anche questa offerta è legata alla portabilità da Iliad o da alcuni operatori virtuali selezionati. Allo stesso modo, Kena 7,99 propone minuti illimitati, 200 SMS e 150 GB di traffico dati a 7,99 euro al mese, mentre Kena 9,99 eleva il pacchetto dati a 230 GB, sempre con minuti illimitati e 200 SMS, al costo di 9,99 euro al mese.

Per chi non desidera vincoli legati alla portabilità, Kena Mobile ha pensato a offerte “per tutti”. Una di queste è Kena 11,99, che per 11,99 euro al mese offre minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB di traffico dati. Infine, per chi ha esigenze prettamente legate alla navigazione, c’è Kena Dati, una tariffa “solo Internet” che offre 300 GB di traffico dati a 11,99 euro al mese.

Insomma, Kena Mobile continua a proporre al mercato offerte competitive, pensate per soddisfare le diverse esigenze dei consumatori. La proroga dell’offerta Kena 5,99 per tutto settembre 2023 conferma l’attenzione dell’operatore verso le richieste del mercato e la sua volontà di offrire soluzioni sempre più vantaggiose ai propri clienti.