Tim è l’operatore telefonico italiano che dispone di un’ottima copertura di rete su tutto il territorio italiano, non a caso il gestore si propone come uno dei leader principali del suo settore.

In occasione del mese di Settembre e della fine dell’estate, Tim si propone di risollevare un po’ il morale con una promozione davvero vantaggiosa, per i suoi già clienti, ma soprattutto per tutti i nuovi utenti.

Questi ultimi infatti, avranno la possibilità di accedere alla promozione in maniera totalmente gratuita per il primo mese, ed iniziare a pagare dal secondo mese in poi.

Insomma un’occasione perfetta per provare la qualità dei servizi offerti dall’operatore che, siamo certi, non vi deluderà.

L’offerta di cui stiamo parlando è la TIM 5G Power Smart, e ha già raggiunto un elevato numero di attivazioni.

Tim Power Smart: Tutti i servizi inclusi con Internet alla velocità del 5G

Guardiamo ora tutti i servizi inclusi e le principali caratteristiche della nuova promo Tim Power Smart:

Minuti e chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, mobili e fissi;

verso tutti i numeri nazionali, mobili e fissi; 1000 messaggi inclusi;

inclusi; 100 GB di Internet alla velocità massima del 5G , di tratta della navigazione più veloce del momento, a seconda della compatibilità con il vostro dispositivo;

di Internet alla velocità massima del , di tratta della navigazione più veloce del momento, a seconda della compatibilità con il vostro dispositivo; Navigazione Prioritaria , che garantisce sempre una copertura di rete stabile ed affidabile, senza rallentamenti o perdita di qualità;

, che garantisce sempre una copertura di rete stabile ed affidabile, senza rallentamenti o perdita di qualità; Navigazione Sicura. Con Tim potrai navigare su Internet in maniera completamente sicura, in quanto protegge il tuo dispositivo da eventuali malware o altri pericoli digitali presenti in rete;

Con Tim potrai navigare su Internet in maniera completamente sicura, in quanto protegge il tuo dispositivo da eventuali malware o altri pericoli digitali presenti in rete; 3 mesi di Google One 100 GB inclusi, che fornisce un ulteriore spazio di archiviazione nel cloud, in cui poter conservare tutti i tuoi file in estrema sicurezza e senza limiti di tempo, e il servizio di backup automatico e super efficiente.

inclusi, che fornisce un ulteriore spazio di archiviazione nel cloud, in cui poter conservare tutti i tuoi file in estrema sicurezza e senza limiti di tempo, e il servizio di backup automatico e super efficiente. Chiamate internazionali incluse;

incluse; 14 GB di Internet per tutti i Paesi dell’Unione Europea;

di Internet per tutti i Paesi dell’Unione Europea; Servizio di Ricarica Automatica;

Numero dedicato e assistenza clienti.

Tutto ciò è disponibile al prezzo di 14.99 euro al mese. Di cui il primo, sarà gratuito, per tutti i nuovi clienti.

In più, se siete in possesso di un’ulteriore scheda SIM su cui è attiva la promo Tim UNICA Power, avrete la possibilità di usufruire dell’offerta Tim 5G Powersmart sulla vostra seconda scheda, al costo di 9.99 euro invece che di 14.99 euro al mese.