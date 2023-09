Vodafone, nonostante le svariate rimodulazioni contrattuali che sta attivando nell’ultimo periodo, è sempre pronta ad avvicinarsi agli utenti, mettendo sul piatto promozioni winback o operator attack assolutamente degne di nota.

Tra le occasioni che non dovete assolutamente perdere di vista non possiamo che annoverare le Vodafone Special, occasioni più uniche che rare che nascono per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti alla ricerca della portabilità perfetta da Iliad o da un qualsiasi operatore virtuale. I costi di attivazione sono più bassi del normale, anche se è possibile fruire solamente della spedizione gratuita a domicilio, per il resto sarà necessario versare un piccolo contributo.

Vodafone, con 150 giga al mese state al sicuro

Per spendere poco con Vodafone, a patto che rispettiate le suddette condizioni, dovete assolutamente affidarvi alle Vodafone special, una serie di promozioni di buona qualità, con prezzi variabili in relazione alla provenienza. Oggi vi parliamo della variante prevista per coloro che escono da Iliad o MVNO, una soluzione che ha un costo effettivo di soli 7,99 euro al mese, con pagamento diretto tramite il credito residuo della SIM acquistata.

In cambio l’azienda offre la possibilità di avere tra le mani ben 150 giga di internet alla velocità del 4G+, senza limiti alla stessa, affiancandola con minuti e SMS che sono completamente illimitati, utilizzabili verso praticamente chiunque in Italia. L’attivazione è possibile solo tramite il sito ufficiale, per questo motivo, se interessati, dovete velocizzare assolutamente la scelta.