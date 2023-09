La battaglia tra i principali operatori della telefonia mobile in Italia prosegue senza fine. Anche dopo l’estate TIM, Vodafone, Iliad e WindTre incrociano le loro strada, attraverso una serie di ricaricabili low cost molto vantaggiose per costi e soglie di consumo.

TIM, Vodafone, Iliad e WindTre: le quattro migliori tariffe a settembre

Nel novero delle migliori proposte di settembre, spicca senza dubbio la tariffa di TIM, la TIM Wonder. I clienti che decidono di attivare questa ricaricabile si troveranno a pagare una quota mensile pari a 9,99 euro per ricevere minuti no limits verso fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e ben 100 Giga per navigare in internet, anche con l’ausilio del 5G.

A questa proposta risponde Vodafone. Il gestore inglese ribatte a TIM attraverso la sua tariffa Special 100 Giga. L’offerta simbolo del provider contempla sempre un costo di 9,99 euro ed assicura agli utenti minuti ed SMS senza limiti con 100 Giga per navigare in internet, sempre con il 5G incluso.

Per la seconda metà di settembre Iliad oppone a TIM e Vodafone il ritorno della sua ricaricabile simbolo, la Giga 150. Il costo della promozione sarà sempre di 9,99 euro con gli abbonati che ricevono chiamate ed SMS senza limiti più 150 Giga per navigare in internet, sempre con 5G incluso.

Come proposta conclusiva, WindTre assicura ai suoi abbonati i vantaggi della tariffa WindTre Star+. La promozione ha un costo più basso della concorrenza , pari a soli 7,99 euro al mese, ed assicura a tutti gli abbonati telefonate ed SMS senza limiti con 70 Giga internet anche in 5G.