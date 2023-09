Unieuro raccoglie nel suo ultimo volantino tutto ciò che di buono stavamo aspettando, pronta a lanciare una campagna promozionale più unica che rara, con innumerevoli occasioni che abbassano di molto la spesa finale che gli utenti devono sostenere.

Tutti i migliori prodotti sono in promozione disponibili anche sul sito ufficiale, così gli utenti si sentono liberi di accedere agli sconti stando comodamente seduti sul divano di casa propria, con la consegna gratuita a domicilio, nel momento in cui la spesa dovesse essere superiore ai 49 euro.

Unieuro, oggi vi aspettano gli sconti migliori

Fino al 21 settembre potete approfittare di un volantino Unieuro davvero più unico che raro, rappresenta la perfetta occasione per riuscire a spendere poco, ed allo stesso tempo avere libero accesso a top di gamma a tutto tondo. Tra i modelli che non dovete perdere di vista non possiamo che annoverare la coppia perfetta: Samsung Galaxy S23 Ultra e Galaxy Z Flip5, entrambi acquistabili ad un prezzo che si aggira attorno ai 1199 euro.

Con una spesa inferiore ai 500 euro, invece, si possono trovare tantissime occasioni da non perdere, annoveriamo infatti Galaxy A34, Redmi 12, Redmi 12C, Xiaomi Redmi A2, Galaxy A14, Redmi 12 Pro, Galaxy A04s, Honor X8a, Honor 90, Oppo A78, Oppo A98 e altri ancora. Tutti i prodotti sono integralmente commercializzati alle più classiche condizioni, con garanzia di 24 mesi ed oltretutto sono sbrandizzati, in modo che gli aggiornamenti software siano tempestivi. Sul sito ufficiale troverete ad attendervi anche maggiori informazioni in merito.