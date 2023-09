Per tutti gli appassionati di tecnologia e per tutti coloro che sono alla ricerca di un CPU, dal budget accessibile ma che garantisca comunque alte prestazioni, arriva il nuovo Intel Core 14600K, da tempo atteso.

La nuova CPU, sembra richiamare la stessa configurazione dell’ i5-13600 K, il che era già abbastanza prevedibile, considerato che si tratta di una sorta di suo refresh.

Di conseguenza non possiamo ancora dire con certezza se si avranno dei miglioramenti rispetto ai suoi predecessori e al suo “fratello minore” 14700 K.

Tuttavia presenta sicuramente qualche caratteristica differente.

CPU Core 14600K, differenze e caratteristiche

Parlando della CPU e del nuovo 14600 K, ecco cosa dovrebbe offrire:

14 Core in totale, distribuiti tra 6P-Core e 8 E-Core e 20 Thread ;

in totale, distribuiti tra ; Aumento delle frequenze operative, con 5.3 GHz di clock massimo;

Al di là di quanto appena annunciato, sembra, almeno per il momento, che non sono state individuate altre importanti differenze o miglioramenti.

Anche se, per certi versi, potremmo dire che è ancora troppo presto per fare una valutazione definitiva, in quanto il processore deve essere ancora opportunamente ottimizzato, soprattutto per quanto riguarda il suo lato software, che ovviamente rappresenta uno degli aspetti più importanti.

Di conseguenza per fornire una “recensione” più accurata, non ci resta altro da fare che attendere un altro po’ di tempo, almeno fino a quando non avremo a disposizione altre informazioni a riguardo.

In conclusione, di seguito, vi mostriamo i dati che sono stati registrati in seguito ai test sintetici effettuati, i primi riguardano il 13600 K, i secondi il 14600K:

Cinebench R23

ST: 2021 > 2027 (0%)

MT: 24528 > 25270 (3%)

Cinebench 2024

ST: 115 > 124 (8%)

MT: 1225 > 1430 (14%)

CPU-Z

ST: 819 > 868 (6%)

MT: 9847 > 10250 (4%)