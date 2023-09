Per tutti i nostalgici che hanno vissuto con enorme tristezza la fine della serie The

Walking Dead, sarà sicuramente una grande notizia sapere che, su YouTube, è già

disponibile il primo episodio dello spin-off TWD, “The Lost Soul”.

La nuova serie che ha debuttato negli Stati Uniti l’11 Settembre 2023, vede il ritorno

di uno dei personaggi preferiti di TWD.

Stiamo parlando di Dylan Dixon, nei panni dell’amato Norman Reedus per cui, a

quanto pare, i guai non sono ancora finiti.

Gli episodi avranno cadenza settimanale, e saranno trasmessi ogni Domenica, così da

fare mantenere quella sensazione di suspense e tensione per un’intera settimana,

sensazione che solo i veri fan sanno quanto sia frustrante.

Il primo episodio ha fatto letteralmente impazzire i fan e ha già avuto un enorme

successo, cosa di cui non avevamo assolutamente dubbi.

La nuova serie targata TWD, il ritorno di Norman Reedus

La serie è ambientata a Parigi, quindi sarà possibile vedere i mostruosi zombie

infettare e divagare in ogni parte della città, dal Louvre alla Torre Eiffel.

L’episodio si apre con l’immagine di Norman Reedus all’interno di una scialuppa

dispersa in mare.

Sono trascorsi mesi da quando l’uomo ha visto per l’ultima volta Judith Grimes e

Carol.

Norman, come un’anima persa (da qui il nome dell’episodio), sbarca poi a Marsiglia,

in cerca di provviste, una mappa, un coltello ed un registratore.

Fino a quando si imbatterà nell’accampamento della francese Maribelle e di suo nonno

cieco.

Ci fermiamo qui, non vogliamo dirvi altro!

Ovviamente la serie resta fedele al ritmo e alle forti sensazioni di suspense che hanno

caratterizzato The Walking Dead nelle sue 11 bellissime stagioni.

Il successo del solo primo episodio è stato tale che la serie è già stata rinnovata per

una seconda stagione.

E voi cosa aspettate?

Correte a guardarlo !