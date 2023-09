iPhone 12, presto il dispositivo Apple verrà rimosso dal commercio

Mentre l’industria tecnologica è concentrata sul lancio dell’iPhone 15 di Apple, un altro argomento riguardante la società di Cupertino sta suscitando grande interesse. La Francia ha richiesto ad Apple di ritirare l’iPhone 12 dal mercato a causa di presunti valori SAR ritenuti eccessivi. L’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) sostiene che l’iPhone 12 emetta un numero di onde elettromagnetiche che supera gli standard europei.

iPhone 12: cosa sta succedendo ad Apple?

Questa notizia, emersa poco prima dell’evento Wonderlust di Apple, ha attirato l’attenzione a livello globale. Ora, nazioni come il Belgio desiderano esaminare ulteriormente le preoccupazioni riguardanti le radiazioni. Si sta sviluppando un dibattito a livello europeo, con Germania e Paesi Bassi che mostrano un crescente interesse.

Apple ha risposto alle affermazioni dell’ANFR, sottolineando che i test interni ed esterni confermano che l’iPhone 12 rispetta gli standard richiesti per il mercato europeo. La società ha fornito ai rappresentanti francesi i risultati di vari test, effettuati sia da laboratori Apple che da entità indipendenti, per dimostrare la conformità del dispositivo. Tuttavia, queste rassicurazioni non sembrano essere sufficienti per alcune autorità. L’Autorità belga per la protezione dalle radiazioni (FANC-ARP) sta pianificando ulteriori indagini sulla questione. Anche l’Ufficio federale tedesco per la protezione dalle radiazioni (BfS) sembra determinato a ottenere chiarezza sull’argomento.

La situazione potrebbe avere ripercussioni significative a livello europeo. Mentre Apple ha fornito prove per sostenere la sicurezza del suo prodotto, le preoccupazioni sulle radiazioni e i potenziali rischi per la salute continuano a dominare il dibattito. La richiesta della Francia di ritirare l’iPhone 12 dal mercato ha sollevato interrogativi sulla conformità del dispositivo agli standard europei, portando altre nazioni a esaminare la questione più da vicino. Con diverse autorità che cercano di approfondire la situazione, il futuro dell’iPhone 12 in Europa rimane incerto. La comunità internazionale attende con ansia ulteriori sviluppi e chiarimenti su questo argomento cruciale.