In base ai dati di agosto condivisi dal Ministero dei trasporti, quest’anno sono state immatricolate il 77% di auto elettriche in più rispetto al 2022. Nei primi 8 mesi del 2023, comparando il medesimo periodo con quello dell’anno scorso, le vetture elettriche hanno riportato un aumento delle immatricolazioni pari al 33%: si parla di 41.069 automobili contro le precedenti 31.018.

Il settore automobilistico ecologico sta divenendo sempre più forte e gli automobilisti stanno optando sempre più per una versione sostenibile soprattutto grazie ai risparmi dovuti alla scelta di un’auto con alimentazione elettrica.

Conviene acquistare un’auto elettrica o una a benzina?

Come dicevamo acquistare un’auto elettrica può avere dei grossi vantaggi. Un pieno, in tal caso, arriva ad avere un costo inferiore del 75% in meno rispetto a quello per una vettura a benzina. Tuttavia, i chilometri che possono essere percorsi sono inferiori. Altro risparmio sia con la tassa del bollo auto e il pagamento dei parcheggi che è minore. Di contro c’è il fatto che una macchina elettrica costa in media 10.000 € in più rispetto ad una avente motore termico.

Oggi per effettuare un pieno per una vettura elettrica si spende tra i 24 e i 40€, costo che varia a seconda della modalità di ricarica scelta. Il pieno di un’automobile a benzina, con serbatoio da 50 litri, si aggira intorno ai 97,7€. Una spesa di certo molto più alta, ma che permette di percorrere molta più strada. Con un’auto elettrica si può raggiungere un massimo di 320 km percorsi; invece, con una benzina si arriva anche ai 750 km.

Il presidente di Consumerismo No Profit, Luigi Gabriele, ha spiegato che al momento, considerando tutte le variabili da tenere in conto, non si può affermare con certezza se un’auto elettrica sia effettivamente più conveniente rispetto ad una avente un motore termico. Ci sono ancora troppe discrepanze tra le due tipologie di vetture. Già abbiamo messo in considerazione i costi elevati di quelle elettriche, c’è poi da aggiungere la scarsità degli incentivi e la poca presenza di colonnine per la ricarica. È, inoltre, da considerare il caro energia sul quale è impossibile fare una previsione: le ricariche delle auto elettriche potrebbero divenire molto più gravose.

Se in futuro le cose dovessero cambiare allora con molta probabilità acquistare un’automobile elettrica porterebbe un risparmio maggiore rispetto ad una a benzina.