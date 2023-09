Con CoopVoce gli utenti che decideranno di attivare una nuova promozione potranno avere in cambio addirittura 180 giga di traffico dati al mese, soluzione assurda che amplia al massimo l’accessibilità da parte del consumatore finale, pensata appositamente per attrarli e convincerli al cambio operatore telefonico.

Per spendere poco con CoopVoce ci vuole davvero pochissimo, poiché non è richiesta la portabilità da una specifica azienda, basta collegarsi al sito ufficiale, e richiedere l’attivazione della SIM ricaricabile. La spedizione a domicilio della stessa è completamente gratuita, e coloro che inseriranno contestualmente all’attivazione anche il codice SUMMERFLASH, potranno godere appunto della prima mensilità scontata del 100%.

CoopVoce, offerta da non perdere attivabile per poco tempo

EVO 180, questo è il suo nome, è una delle migliori promozioni mobile di sempre per CoopVoce, data la sua piena possibilità di garantire al consumatore finale l’accesso ad un bundle a dir poco invidiabile, composto da 180 giga di internet, minuti illimitati che possono essere utilizzati verso tutti, ed anche 1000 SMS.

Gli utenti che la richiederanno potranno godere di tutte le condizioni espresse in precedenza, con l’aggiunta comunque dell’assenza di un vincolo contrattuale, in tal modo si può abbandonare CoopVoce quando e come si vuole, passando anche per il prezzo estremamente ridotto: bastano 7,90 euro al mese, con il canone da pagare utilizzando il credito residuo della SIM che si è acquistato durante la fase iniziale.

Tutti i dettagli in merito alla suddetta campagna sono possibili tramite il sito ufficiale dell’azienda stessa.