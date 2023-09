WhatsApp permetterà di chattare anche con app di terze parti

Gli ultimi tempi sono serviti tantissimo a WhatsApp per ristabilire la gerarchia nel mondo delle applicazioni di messaggistica. Il colosso colorato di verde con i nuovi aggiornamenti ha messo in chiaro le cose, proponendo al suo pubblico tante novità eccezionali.

Ora però ci sarebbe qualcosa di veramente interessante a bollire in pentola, come mostrerebbero alcune indiscrezioni.

WhatsApp, arriva la possibilità di chattare con applicazioni di terze parti: c’è attesa per l’aggiornamento

Gli utenti che amano WhatsApp potrebbero ben presto amarlo ancora di più. Secondo le ultime indiscrezioni infatti il colosso sarebbe pronto a rilasciare una serie di nuovi aggiornamenti. Questi, che andranno ad implementare ancora una volta sia l’interfaccia utente che le funzionalità, porteranno una novità che nessuno avrebbe mai immaginato fino a pochi giorni fa.

Avreste mai immaginato un WhatsApp in grado di consentire di inviare messaggi ad altre applicazioni di messaggistica? Ebbene questa volta potrebbe essere la volta giusta, siccome alcune direttive avrebbero imposto al colosso 6 mesi di tempo per riuscire a integrare questa soluzione nella sua piattaforma di messaggistica.

A far risaltare la notizia e a farla poi rimbalzare sul web, sarebbero state alcune indiscrezioni riguardanti proprio la versione beta dell’app. Sarebbe infatti venuto fuori uno screenshot che riguarderebbe una nuova sezione in via di implementazione all’interno di WhatsApp. Si tratterebbe di una sezione interamente dedicata ai messaggi da inviare ad applicazioni e piattaforme di terze parti.

Al momento non si sa quando verrà reso noto questo nuovo aggiornamento ma, come detto, il termine ultimo è di 6 mesi.