Fastweb, 5G gratis e 150 giga al mese a prezzo ASSURDO

Il lancio delle offerte da parte della concorrenza ha lasciato Fastweb molto tranquilla. La celebre azienda che si occupa di fornire servizi per quanto riguarda la telefonia mobile e fissa, è rimasta imperturbabile di fronte alle proposte degli altri gestori, quasi come se sapesse il fatto suo.

Fastweb infatti sa benissimo di avere il coltello dalla parte del manico essendo attualmente l’unico gestore in grado di fornire la connessione 5G tra i virtuali. Nessun altro infatti può farlo ed è per questo che l’ultima offerta lanciata sul sito ufficiale sta ottenendo un plebiscito di sottoscrizioni. Tutti ricorderanno l’offerta che costava 8,95 € al mese con tutto incluso e con 200 giga in 5G. Quella non esiste più, ma Fastweb ha saputo ovviare alla sua scadenza con un’altra proposta degna di nota.

Fastweb continua a dare ai nuovi clienti un motivo in più per sottoscrivere le sue promo

Ora come ora andando sul sito ufficiale del celebre gestore sarà possibile scoprire la nuova promozione mobile, la quale non ha lo stesso prezzo e che offre qualche contenuto in meno.

Avere a disposizione però un prezzo di 7,95 € al mese con tutti i servizi tipici del gestore è un vero privilegio. Fastweb con questa sua nuova proposta vuole infatti concedere a tutti la possibilità di avere qualsiasi contenuto, partendo dai minuti senza limiti verso qualsiasi gestore. Ci sono anche 200 SMS all’interno dell’offerta, ma quello che attira di più l’attenzione consiste in ben 150 giga per navigare sul web. Ricordiamo che il provider fornisce gratis il 5G ogni mese.