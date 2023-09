Oggi vogliamo parlavi di un Mini PC presente sulla piattaforma Amazon ad un prezzo davvero irrisorio per il prodotto che è.

Si tratta di un Mini PC con Intel Celeron N3350 e Windows 10 Pro installato. Andiamo a scoprire tutte le caratteristiche ed il prezzo.

Mini PC in super offerta su Amazon

Un mini pc è un computer desktop di dimensioni molto ridotte rispetto a un portatile, ma è l’ideale per chi ha poco spazio ma vuole tutte le funzionalità. Se stai cercando un computer economico per svolgere attività di tipo multimediale, come la visione in streaming di serie TV, la navigazione in Internet o il giocare ai tuoi titoli preferiti, certamente avrai sentito parlare dei mini PC, dispositivi estremamente piccoli ed economici, ma molto potenti.

Questo Mini PC dispone di 4 GB di RAM, 64 GB di spazio di archiviazione. È inoltre possibile utilizzare l’archiviazione con HDD/SSD SATA da 2,5 pollici fino a 2 TB, scheda micro SD fino a 128 GB (scheda SD/HDD SATA/SSD non inclusa), espandere o collegare l’alloggiamento del disco rigido mobile tramite l’interfaccia USB 3.0

Questo mini computer desktop ha 1x RJ45, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x HDMI, 1x VGA, 1x uscita audio. Fornisci funzioni estese per le tue esigenze. La staffa di montaggio nella confezione che può essere facilmente fissata sul retro del monitor. Nella confezione troverete 1x Mini PC SNUNMU AK3; 1x cavo HDMI; 1x alimentatore; 1x manuale utente. Progettato con ventole per ridurre il calore del PC. Seguendo questo link lo troverete al prezzo di 84.65 euro a cui è possibile aggiungere un coupon di 20 euro.