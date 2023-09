Very Mobile è un operatore telefonico fondato nel 2020, arrivando oggi a contare 2,7 milioni di clienti.

Il motivo che si cela dietro all’exploit di Very Mobile e di tanti altri piccoli operatori in Italia è legato alla vasta scelta di promozioni all inclusive super economiche.

Ma in questo momento di crisi economica come fanno questi operatori a mantenere i prezzi delle loro offerte così bassi e competitivi?

La risposta è molto semplice ed è legata proprio alla natura di questi gestori. Infatti non si tratta di operatori telefonici tradizionali ma operatori virtuali o MVNO. La differenza tra queste due categorie è che la prima possiede delle reti private e quindi più spese di gestione mentre la seconda non possiede reti private ma le affitta dai tradizionali per poter fornire il servizio e quindi nessuna spesa di gestione.

Ciò permette agli operatori virtuali di abbassare i costi delle loro tariffe e di specializzarli nei servizi extra da offrire ai clienti.

Very Mobile, scopri tutte le novità dell’autunno

Nella seconda parte dell’articolo andremo a vedere quali sono le tariffe telefoniche proposte da Very Mobile per questo autunno.

Partiamo con le offerte dedicate a tutti i clienti provenienti da altri operatori come Iliad, Fastweb, CoopVoce e altri MVNO.

Chiamate e messaggi illimitati con 1 GB a 4,99 euro al mese ;

; Chiamate e messaggi illimitati con 120 GB a 5,99 euro al mese ;

; Chiamate e messaggi illimitati con 150 GB a 6,99 euro al mese ;

; Chiamate e messaggi illimitati con 200 GB a 7,99 euro al mese ;

; Chiamate e messaggi illimitati con 270 GB a 9,99 euro al mese.

Proseguiamo con le promozioni dedicate a tutti i nuovi numeri.

Chiamate e messaggi illimitati con 150 GB a 6,99 euro al mese ;

; Chiamate e messaggi illimitati con 200 GB a 7,99 euro al mese ;

; Chiamate e messaggi illimitati con 270 GB a 9,99 euro al mese ;

; Chiamate e messaggi illimitati con 300 GB a 11,99 euro al mese.

E concludiamo con le offerte dedicate ai clienti provenienti da TIM, Vodafone, WindTre e Kena Mobile.

Chiamate e messaggi illimitati con 200 GB a 12,99 euro al mese ;

; Chiamate e messaggi illimitati con 270 GB a 13,99 euro al mese.

Si tratta di un ventaglio di tariffe telefoniche veramente vasto a prezzi davvero super.