Una promo letteralmente da pazzi è stata messa in piedi da ho.Mobile per convincere un numero sempre più grande di consumatori all’acquisto di una SIM ricaricabile, con annessa portabilità obbligatoria del numero telefonico originario. Gli utenti possono spendere poco ed avere tanti giga da utilizzare liberamente sul territorio, ecco come fare.

La soluzione di cui vi parleremo nell’articolo è da ritenersi attiva fino al 30 settembre, ciò sta a significare che solo fino a tale data i consumatori la potranno trovare direttamente sul sito ufficiale. In parallelo, ricordiamo comunque che l’attivazione è possibile solo con portabilità obbligatoria del numero di telefono, proveniendo oltretutto da Iliad, CoopVoce, Fastweb Mobile o altri operatori telefonici virtuali. I costi iniziali da sostenere sono quasi completamente assenti, infatti sarà necessario versare solo il contributo che copra la prima mensilità.

Approfittate del canale Telegram di Tecnoandroid, avrete così le offerte Amazon ed anche numerosi codici sconto gratis.

ho.Mobile, splendide occasioni per tutti gli utenti

Gli utenti che sceglieranno di attivarla potranno avere prima di tutto 180 giga di internet alla massima velocità possibile da ho.Mobile, che in questo caso corrisponde a 60Mbps in download, passando anche per tutto il resto illimitato: minuti e SMS che potranno essere utilizzati verso chiunque si desideri.

La spesa da ho.Mobile è ad ogni modo ridottissima, se considerate appunto che per tutto questo sarà necessario versare un contributo di 7,99 euro al mese, con pagamento diretto tramite il credito residuo della SIM collegata. Non viene assicurato, ad ogni modo, che non si assista a rimodulazioni contrattuali future.