La Volkswagen ha ufficialmente aperto nel nostro Pese per la sua nuova ID.7. Si tratta di una berlina elettrica al 100%, studiata per percorrere tranquillamente lunghe distanze. Il nuovo modello mette in mostra le potenzialità del brand nel settore delle vetture elettriche di alto livello e dal design sportivo.

C’è tuttavia un però. È possibile ordinare, in Italia, la ID.7 solo nella variante Pro. Questa offre al guidatore un’autonomia WLTP che gli permette di viaggiare per 620 chilometri senza ricariche.

Le caratteristiche della nuova auto elettrica Pro Volkswagen

L’abitacolo del nuovo modello Volkswagen è parecchio ampio, anche le persone più alte avranno tutto lo spazio disponibile per le proprie gambe, anche nei sedili posteriori. L’auto è dotata di un motore elettrico APP550, posizionato nel posteriore della vettura, capace di far raggiungere i 286 CV (210 kW). Un’altissima potenza per un’automobile sostenibile.

La ID.7 è dotata di uno speciale sistema di climatizzazione intelligente. In che modo intelligente? Le bocchette sono elettroniche ed erogano l’aria in maniera uniforme in tutto l’abitacolo, inoltre sono estremamente efficienti: riscaldano o raffreddano l’ambiente in un attimo. In molti apprezzeranno sicuramente questo dettaglio.

Il tetto è apribile ed ha una visione panoramica. È disponibile anche l’opzione smart glass che trasformerà la finitura in un display touch, passando da trasparente ad opaca per una lettura più comoda. Volkswagen ha ascoltato accuratamente la propria clientela e ha deciso di modificare completamente l’interfaccia dell’infotainment MIB4.

Acquistando la Volkswagen ID.7 avrete anche diritto ad una lista molto ricca di equipaggiamenti standard inclusi: cerchi in lega da 19 pollici Hudson, display Head-up Ar, un sistema di ricarica wireless per il vostro smartphone e un sistema per avviare l’auto senza aver bisogno di chiavi. La vettura Volkswagen in versione Pro è sarà disponibile al pubblico a partire da 64.850 euro. La troverete nelle concessionarie ad inizio del prossimo anno.