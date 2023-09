Xiaomi presenterà nel corso delle prossime settimane i nuovi smartphone appartenenti alla famiglia 13T. L’evento di lancio si terrà il 26 settembre a Berlino a conferma del livello internazionale della presentazione.

In attesa delle conferme ufficiali da parte di Xiaomi, le indiscrezioni si stanno moltiplicando. Grazie a tutti i leak è possibile svelare parte della scheda tecnica dei device 13T e 13T Pro che comporranno la famiglia.

Come indicato dal leaker Sudhanshu Ambhore, i due smartphone verranno commercializzate in tre colorazioni differenti: nero, verde e celeste. Tra i due dispositivi non ci saranno differenze sostanziali con un design simile caratterizzato da un display piatto con un notch punch-hole nell’angolo in alto a sinistra.

Xiaomi si sta preparando al debutto di 13T e 13T Pro e le nuove indiscrezioni permettono di scoprire parte della dotazione harwdare dei due flagship

Il display per entrambi i flagship sarà un pannello AMOLED da 6.67 pollici con risoluzione di 1.220 x 2.712 pixels e refresh rate a 144Hz. La luminosità massima raggiungerà i 2.600 nits.

Xiaomi renderà i due device estremamente resistenti grazie alla presenza del vetro Gorilla Class 5 e alla certificazione IP68. Il comparto fotografico sarà composto da una tripla camera con lenti ingegnerizzate in collaborazione con Leica. La camera principale sarà un sensore IMX707 da 50MP affiancato da un teleobiettivo da 50MP e un sensore ultra-wide da 12MP. La fotocamera frontale sarà da 20MP.

Il SoC scelto da Xiaomi per il 13T Pro è il Dimensity 9200+ di MediaTek a cui si affianca una batteria da 5.000mAh con ricarica rapida a 120W. Per Xiaomi 13T, invece, il SoC sarà il Dimensity 8200-Ultra affiancato ad una batteria da 5.000mAh e ricarica rapida a 67W.

I due device saranno i primi smartphone Xiaomi a poter contare sul nuovo piano di aggiornamenti per i top di gamma. Il produttore rilascerà quattro major update di Android per i terminali e cinque anni di aggiornamenti per le patch di sicurezza.