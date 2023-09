Mancano pochi giorni alla fine dell’estate, i ragazzi stanno tornando a scuola e molti sono già in ufficio da un pezzo. Il vento autunnale porta con se parecchie novità, soprattutto nel campo della telefonia mobile con le offerte convenienti di ho. Mobile.

Non credete che sia l’ora di cambiare e approfittarne? Nuova stagione, nuovo operatore no? Potreste davvero pensarci dopo aver visto tutti i vantaggi che vi darà l’operatore virtuale. Le tariffe sono tutte incredibili e diverse per soddisfare tutti i clienti, sia se decideste di passare ad ho. Mobile mantenendo il vostro numero, sia se vogliate un numero nuovo. Inoltre, potrete contare sull’affidabilità di Vodafone su cui l’operatore si appoggia per la propria linea.

Le offerte ho. Mobile di settembre

Partiamo con una tariffa destinata creata appositamente per chi desidera un nuovo numero. Si tratta della Ho. 6,99€: comprende 100 GB di navigazione ultra-veloce e minuti ed sms illimitati. Non si hanno spese di attivazione ma solo un contributo iniziale di 9€ unito ad una ricarica da 7€.

Ho. Mobile ha studiato altre offerte molto invitanti dedicate principalmente ai clienti che provengono da Iliad, Fastweb ed altri MVNO.

La prima è Ho. 5,99€ con 100 Giga per navigare online ovunque vogliate e chiamate ed messaggi senza limiti.

La seconda promozione che vi presentiamo è la Ho. 7,99€. Simile alla precedente per quanto riguarda minuti e sms, ma differente nei giga che stavolta sono ben 180.

L’ultima vi farà davvero impazzire, perché oltre alle chiamate e agli sms senza alcun limite avrete a disposizione 230 GB di navigazione a soli 9,99€.

Tutte queste promozioni non prevedono alcuna spesa di attivazione iniziale o contributo, solo una prima ricarica che corrisponde all’importo della tariffa che sceglierete.

Con il suo portafogli ho. Mobile straccia la concorrenza, mettendo a dura prova gli operatori più conosciuti. Quale offerta fa per voi? Vi basta solo scegliere.