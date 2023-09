Sempre più aziende automobilistiche stanno puntando sulla realizzazione di auto ecologiche e sostenibili, senza però rinunciare al design, alla velocità e all’efficienza. La Lotus Cars si unisce alle altre case rinnovandosi completamente. Dopo il modello di SUV Luxury Lotus arriva la nuovissima e fiammante Lotus Emeya, la prima automile Hyper-GT al 100% elettrica mai prodotta dall’azienda.

La Lotus ha lanciato la vettura a New York, mostrando al pubblico il suo nuovo gioiello. La Emeya è un Hyper-GT a quattro porte dotata di tecnologie avanzate di ultima generazione e con zero emissioni. L’auto ha caratteristiche pazzesche, dinamiche e all’avanguardia.

Tutti i dettagli della nuova auto elettrica Lotus Emeya

Non si può non notare la griglia anteriore attiva, lo spoiler posteriore e il diffusore nel retro. Tutti elementi che vanno a creare un baricentro estremamente basso chiamato dagli esperti del settore “hyperstance”. Questo dona alla Lotus Emeya una stabilità di guida incredibile e senza eguali.

La Hyper-GT è stata costruita con sospensioni pneumatiche regolate in maniera elettronica. Questa tecnologia permette un’analisi dettagliata del manto stradale, regolando automaticamente la vettura per offrire un’esperienza di guida confortevole e maneggevole.

Lotus propone la versione top di gamma con un doppio motore dotato di super potenza che permette all’auto di arrivare ad una velocità massima di 250 km/h. L’accelerazione va da 0 a 100 km/h in circa 2,8 secondi. La Emeya ha una ricarica che raggiunge i 350 kW, vuol dire che in 5 minuti di carica riesce a recuperare già 150 km di autonomia, mentre in soli 18 minuti la batteria raggiunge l’80% di autonomia.

L’auto elettrica è stata creata usando una logica del tutto ecosostenibile, con materiali appositi che hanno permesso ai creatori di ridurre l’impatto sull’ambiente. Un esempio è il filato dall’aspetto lussuoso ed elegante ideato con fibre che provengono dall’industria della moda ed altre materie come l’alluminio PBD o la pelle Nappa.

Il design esterno è flessuoso e dalle linee dinamiche. Un auto sportiva, ma non inquinante. La Lotus Emeya sarà prodotta ufficialmente dal prossimo anno.