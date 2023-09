Il mondo dei videogiochi è in continua evoluzione, e le piattaforme digitali come il PlayStation Store sono diventate luoghi fondamentali per gli appassionati alla ricerca delle ultime novità e delle migliori offerte. Questo fine settimana, il PlayStation Store ha lanciato l’attesissima “Offerta del Weekend“, una promozione che offre sconti significativi su una vasta gamma di titoli per PlayStation 4 e PlayStation 5.

PlayStation Store: l’elenco dei giochi in offerta

L’Offerta del Weekend è particolarmente vantaggiosa per gli utenti iscritti a PlayStation Plus. Questo servizio in abbonamento offre la possibilità di acquistare giochi con uno sconto del 60%, permettendo ai giocatori di ampliare la loro libreria digitale senza svuotare il portafoglio. E, considerando la qualità e la varietà dei titoli disponibili, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Tra i giochi in offerta, alcuni si distinguono per la loro popolarità e per il valore dell’offerta. “Viewfinder” è disponibile a 19,99€, rispetto al prezzo originale di 24,99€. “Mordhau Gold Edition” è offerto a 44,99€, in calo rispetto ai 59,99€ originali. “Assassin’s Creed Valhalla Deluxe”, uno dei titoli più popolari dell’ultimo anno, ha visto un drastico taglio di prezzo, passando da 89,99€ a soli 22,49€. Altri titoli degni di nota includono “Crime Boss: Rockay City” a 27,99€, “Dying Light 2 Deluxe Edition” a 49,49€ e “Sniper Elite 5” a 23,99€.

Queste offerte rappresentano solo una piccola selezione dei numerosi giochi disponibili con sconti significativi. Per chi è alla ricerca di qualcosa di diverso o di specifici generi di giochi, vale la pena esplorare l’elenco completo delle offerte sul PlayStation Store. Oltre all’Offerta del Weekend, il PlayStation Store ha anche lanciato altre promozioni settimanali. Tra queste, spiccano sconti su alcuni dei migliori giochi indie e un’offerta speciale su “Final Fantasy XVI”, un titolo molto atteso che ha recentemente rivelato molte novità.

In un’epoca in cui il digitale sta diventando sempre più dominante nel mondo dei videogiochi, promozioni come l’Offerta del Weekend sono un’opportunità imperdibile per i giocatori di scoprire nuovi titoli o di acquistare giochi che avevano tralasciato in passato a prezzi vantaggiosi.