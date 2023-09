Se state cercando uno smartphone di alta qualità ad un prezzo abbordabile, ci sentiamo di consigliarvi Xiaomi Poco X5 5G, attualmente anche ad un prezzo top su Amazon.

Si tratta di uno smartphone Android avanzato e completo sotto tutti i punti di vista con alcune eccellenze. Ricordiamoci insieme la sua scheda tecnica ufficiale.

Xiaomi Poco X5 5G in super offerta su Amazon

Lo smartphone in questione dispone di un grande display da 6.67 pollici con una risoluzione di 2400×1080 pixel. Le funzionalità offerte da questo Poco X5 sono veramente tante e all’avanguardia. A cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente. Questo Poco X5 è un prodotto con pochi competitor per ciò che riguarda la multimedialità grazie alla fotocamera da ben 48 megapixel che permette al Poco X5 di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8000×6000 pixel e di registrare video in alta definizione alla risoluzione di 1920×1080 pixel.

Sul retro oltre alla fotocamera da 48 megapixel troviamo anche una da 8 megapixel e una da 2 megapixel. Sul lato anteriore invece dispone di un sensore da 13 megapixel. Monta un processore Snapdragon 695 Qualcomm SM6375 con GPU Adreno 619, 6 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna espandibile fino a 1024 GB con MicroSDXC.

Batteria da 5.000 mAh e sistema operativo pre installato Android 12 MIUI 13. In questi giorni, seguendo questo link, lo potrete pagare solo 215.36 euro.