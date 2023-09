Per CoopVoce è semplicissimo far vedere di che pasta è fatto. Questo gestore fin da quando è arrivato sulla scena ha sempre dimostrato di averne di più rispetto agli altri, ovviamente stiamo parlando dei contenuti. Questa grande peculiarità che da sempre contraddistingue il provider virtuale è diventata ormai il marchio di fabbrica di un gestore diventato leader a tutti gli effetti. Ricordiamo infatti che CoopVoce attualmente è catalogato come gestore mobile virtuale più affidabile.

Dopo aver lanciato diverse proposte che hanno fatto brillare gli occhi a più utenti di altri gestori, l’azienda non vuole assolutamente fermarsi. Prima dell’estate erano arrivate delle proposte eccezionali, che sono state poi rimpiazzate da altre offerte degne di nota. Ad oggi la migliore, non solo per quanto riguarda le offerte di CoopVoce, è ancora disponibile sul sito ufficiale con un prezzo straordinario.

CoopVoce ha la sua EVO 180 disponibile con tutto incluso nel prezzo

Tutti i gestori virtuali nel mondo della telefonia mobile italiana non sanno più come fare per riuscire a tenere il passo di CoopVoce. Questo provider si dimostra leader ogni giorno, proponendo le migliori offerte sia per quanto riguarda il prezzo mensile che per quanto riguarda i contenuti mobili.

La nuova EVO 180 è la dimostrazione di tutto questo, proprio per via della grande abbondanza e della grande convenienza. Al suo interno per 7,90 € al mese ci sono minuti senza limiti verso tutti e 1000 SMS verso tutti.

Passando poi alla connessione ad Internet, ci sono 180 giga disponibili in 4G.