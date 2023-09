Il 12 settembre 2023, Apple ha pianificato l’evento “Wonderlust”. Durante la conferenza, l’azienda di Cupertino svelerà al mondo alcuni nuovi device tra cui l’attesa famiglia iPhone 15.

Le novità che verranno introdotte dalla serie saranno moltissime, tra cui la presenza della porta USB-Type C, una novità assoluta per Apple. Stando alle dichiarazioni di Mark Gurman, analista di Bloomberg, le nuove feature degli smartphone della mela saranno come sempre rivoluzionarie.

L’analista ha condiviso le proprie previsioni all’interno del podcast MacRumors Show. Il passaggio alla tecnologia USB-C sarà globale per l’ecosistema Apple. Questo significa che vedremo questa porta su tutti i device, dagli iPhone agli AirPods senza dimenticare i powerbank MagSafe.

La famiglia iPhone 15 sta per essere presentata da Apple con tante novità e feature inedite che faranno la gioa degli utenti

Proprio riferendosi a MagSafe, Gurman ha fatto intendere che l’azienda della mela sta lavorando a una nuova versione del MagSafe Duo con supporto USB-C. Il vantaggio di questa soluzione inedita sarà quello di poter caricare contemporaneamente più dispositivi.

Passando alla famiglia iPhone 15, l’analista ha dichiarato che ci saranno differenze sostanziali tra i modelli base e quelli Pro. Quest’ultimi device potranno contare su una struttura più leggera e resistente in quanto realizzata in titanio. Le cornici potranno essere molto più sottili e, grazie agli affinamenti software e hardware, sarà possibile contare su una batteria del 10% più performante in termini di autonomia.

Il nuovo System-on-Chip sarà A17 Bionic realizzato con processo produttivo a 3 nm. Al momento non è possibile fare un paragone diretto con la precedente generazione di chipset, ma siamo certi che ci saranno incrementi notevoli.