Vi capita spesso di essere in giro per lavoro o per svago e ritrovarvi con i vostri dispositivi elettronici senza batteria?! Quello di cui avete bisogno è un powerbank.

Oggi vogliamo proporvi Hiluckey Powerbank da 27 mila mAh, proposto su Amazon con un coupon sconto del 30%. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Powerbank da 27.000 mAh in offerta su Amazon

Il power bank solare da 27000 mAh combina batterie al litio polimero avanzate per prestazioni potenti. Rimani connesso con 6-8 cariche per il tuo telefono e oltre 2 cariche per un tablet. Dotato di tre uscite USB da 15 W e della tecnologia di ricarica rapida QC 3.0, questo pacco batteria è in grado di caricare fino a tre dispositivi contemporaneamente, con il telefono che raggiunge il 50% di carica in soli 30 minuti.

Il caricatore solare portatile per telefono presenta una porta USB-C doppia funzione per l’input e l’output. Può essere completamente ricaricato in soli 6,5 ore utilizzando un adattatore PD (non incluso), garantendo un rapido e comodo ripristino dell’energia. Con la tecnologia di protezione intelligente, il power bank portatile monitora attivamente la tensione e la corrente per prevenire sovraccarichi, scariche eccessive, cortocircuiti e alte temperature.

Sfrutta l’energia del sole con il power bank per batterie telefoniche, fornendo una fonte di alimentazione affidabile ed ecologica per avventure all’aperto e situazioni di emergenza. In questo caso, anche se dovesse essere scarico il powerbank non avrete bisogno di ricaricarlo con la corrente, ci penserà da solo grazie all’energia solare. Il tutto, seguendo questo link, al prezzo di 32.99 euro a cui va aggiunto il coupon sconto del 30%.