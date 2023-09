Il passaggio a gratuito del bollo auto è una notizia che milioni di utenti in Italia stanno aspettando da ormai diverso tempo, in rete da qualche giorno è iniziata a circolare una simile indicazione, che trova sì riscontro, ma che allo stesso tempo nasconde una insidia.

Il bollo auto viene definito come la tassa di circolazione, per il semplice fatto che è un’imposta da versare dal momento in cui si è in possesso di un mezzo a motore messo su strada, al netto di biciclette (anche elettriche) o monopattini. L’imposta viene versata direttamente alla regione di appartenenza, in un’unica soluzione, e l’ammontare è direttamente proporzionale alla potenza del mezzo stesso.

Bollo auto, come sarà il futuro

Immaginare una totale esenzione dal pagamento del bollo auto è praticamente impossibile, proprio perché al giorno d’oggi il governo pende dalle labbra del gettito fiscale generato dalla suddetta tassa. L’unico modo per raggiungere la totale esenzione, consiste nell’acquisto di un’auto elettrica, ciò permetterebbe al consumatore finale di godere di un periodo di stasi e di allontanamento dal pagamento dell’imposta.

Partendo da quest’idea, infatti, ecco arrivare gli incentivi per tutti coloro che decideranno di buttarsi nel mondo dell’elettrico, con un’esenzione di 3-5 anni nella maggior parte delle regioni, ed una tempistica che si estende all’infinito nel momento in cui si dovesse acquistare, e risiedere, nelle regioni Piemonte e Lombardia.

Da notare, ad ogni modo, che tutto il discorso legato all’esenzione è da ritenersi collegato alla vettura stessa, se l’utente dovesse decidere di venderla, tutto ricomincerà daccapo.