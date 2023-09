Una novità fantastica sta per arrivare con l’aggiornamento tanto atteso di WhatsApp, finalmente Meta riesce a distinguere l’app di messaggistica istantanea dalle dirette concorrenti, mettendo sul piatto un qualcosa di inedito ed esclusivo, pronto a rivoluzionare l’intero sistema.

Quando anni fa WhatsApp introdusse i messaggi vocali, tutti parlarono di grande innovazione, di rivoluzione delle chat. Meta è consapevole dell’estremo successo racimolato nel passato, ed è decisa ad andare ancora oltre, con il lancio di una nuova funzione incredibile: i video messaggi brevi.

WhatsApp, una splendida novità vi attende

La novità più attesa arriverà tra poco, al momento si trova in fase di test nella versione beta dell’app, ma in cosa consiste realmente?. A conti fatti il consumatore potrà inviare un video messaggio, nel quale appunto verrà mostrato non solo l’audio ma anche il video, a tutti i contatti che vorrà. A differenza di quello che si potrebbe pensare, Meta ha giustamente pensato di dare la possibilità al consumatore di limitare la ricezione di video messaggi, dalle impostazioni di ogni chat, sarà infatti possibile premere un lucchetto per evitare di venire letteralmente inondati da messaggi di vario genere.

Inviarli invece sarà molto più semplice di quanto immaginiate, proprio perchè il meccanismo che lo regola è esattamente identico all’invio dei messaggi vocali, basterà mantenere la pressione su un pulsante, ed in pochissimi secondi sarà possibile registrare tutto ciò che si desidera inviare ad amici e parenti.