Ogni mese il colosso americano Microsoft aggiorna il suo catalogo di videogiochi per tutti gli abbonati al servizio Xbox Game Pass. Ogni mese, infatti, questo catalogo si arricchisce di diverse novità. Tuttavia, oltre alle new entry, ogni mese molti titoli abbandonano questo catalogo. Per il mese di settembre 2023, in particolare, saranno 9 i titoli che lasceranno per sempre il catalogo.

Xbox Game Pass, ecco i 9 videogiochi che non saranno più disponibili sul catalogo

Il catalogo di videogiochi di Xbox Game Pass si prepara ad aggiornarsi con tanti nuovi titoli. Tuttavia, come già accennato in apertura, ogni mese altrettanti videogiochi lasciano per sempre questo catalogo. Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono emersi in rete i nomi dei videogiochi a cui gli utenti dovranno dire presto addio.

Nello specifico, stando a quanto è emerso, i videogiochi in questione saranno 9 e abbandoneranno per sempre il catalogo a partire dalla giornata del 16 settembre 2023. Vi elenchiamo qui di seguito questi videogiochi.

• Amazing Cultivation Simulator (PC)

• Aragami 2

• Danganronpa V3

• DC League of Super Pets

• Fuga: Melodies of Steel

• Metal Hellsinger

• Sid Meier’s Civilization VI

• Tainted Grail: Conquest

• Train Sim World 3

Gli utenti dovranno dunque affrettarsi se non vorranno perdere questi fantastici videogiochi. Ricordiamo comunque che ogni mese gli abbonati al servizio Xbox Game Pass avranno accesso ad altrettanti nuovi videogiochi. Attendiamo però i nuovi titoli che saranno disponibili a breve. Lo scorso mese, ad esempio, l’azienda ha reso disponibili per tutti gli utenti abbonati ben 15 nuovi videogiochi, tra cui Sensible World of Soccer e Blue Fire.