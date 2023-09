Tanto tempo fa, in un’epoca lontana, quando gli unici mezzo per comunicare erano il telefono fisso e i bigliettini, tutto sembrava più diretto e semplice. Bastava un “Vuoi metterti con me? Sì. No.” per iniziare un giovane amore. Con l’avanzare della tecnologia e l’ingresso della messaggistica istantanea e di WhatsApp le cose si sono un tantino complicate.

Si messaggia all’infinito, si inviano emoticon, si videochatta e si può eliminare ciò che si invia, se si fa in tempo, nascondendo all’altro\a i propri pensieri. A quest’ultima cosa si può però rimediare. Esiste un piccolo trucco per vedere cosa ci era stato inviato prima che fosse cancellato. Vediamo cosa fare esattamente.

Come recuperare i messaggi cancellati su WhatsApp

Non c’è una persona al giorno d’oggi che non usi WhatsApp. Sarà anche per le continue novità, per la creatività e per la praticità, ma è divenuto uno strumento di cui non possiamo fare a meno per comunicare.

Abbiamo a portata di mano tutti i numeri dei nostri contatti, possiamo vedere le storie e inviare lunghe note vocali mentre facciamo tutt’altro. Esistono cose, però, che forse non conoscete.

Saprete di certo che si possono cancellare i messaggi una volta inviati anche per l’altro utente solo se questo non l’ha ancora letto. Delle volte quindi troviamo in chat quel fastidioso “questo messaggio è stato eliminato” e vorremmo tanto sapere cosa ci aveva scritto l’altra persona. Andando però sulle impostazioni del cellulare e poi selezionando le impostazioni avanzate si potrà azionare la cronologia delle notifiche.

In questo semplicissimo e veloce modo potremmo facilmente leggere tutto ciò che è stato eliminato e svelare ogni segreto.