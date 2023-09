Verifica account via email: presto su WhatsApp

La versione per Android con tale novità è già presente su PlayStore, basta cliccare sul nuovo aggiornamento se non lo avete in automatico. Si parla di un nuovo modo per accedere al proprio account tramite l’utilizzo dell’email, come già fanno molti social del gruppo Meta.

Una volta che l’indirizzo di posta elettronica sarà configurato si potrà utilizzare come metodo di autenticazione. Inoltre, WhatsApp, ha assicurato che, sempre per tutelare la privacy, questo non sarà visibile ai contatti: l‘utilizzo sarà strettamente personale.

La nuova funzione fungerà quindi come alternativa all’SMS. La decisione è stata presa dopo che alcuni utenti hanno dichiarato di aver avuto non pochi problemi tramite l’utilizzo delle solite 6 cifre: mancati SMS e poi il necessario bisogno di avere lo smartphone con il numero associato sempre a portata di mano.

La registrazione tramite l’indirizzo di posta sarà comunque una scelta opzionale. Il proprio profilo verrà verificato in modo automatico nel caso si decidesse di utilizzare l’account Google per il Backup dei dati e delle immagini su Drive o anche nel caso in cui si abbia impostato in precedenza la configurazione sull’app di verifica in due passaggi.

Sicuramente è un’alternativa molto semplice da utilizzare e che in molti troveranno più comoda.