I prezzi attivati quest’oggi da Euronics vogliono rappresentare una netta distinzione con ciò a cui siamo solitamente abituati, la perfetta soluzione su cui gli utenti devono fare affidamento, sempre nell’ottica del miglior rapporto qualità/prezzo possibile e disponibile.

La differenza rispetto al passato è netta, infatti in quest’occasione gli utenti possono completare gli ordini recandosi personalmente in un qualsiasi negozio, senza vincoli particolari o limitazioni regionali, ciò amplia al massimo le possibilità per i vari consumatori che decideranno di avvicinarcisi.

Euronics, occasioni imperdibili con questo volantino

Le occasioni disponibili da Euronics, attive dovunque fino al 13 settembre, si sprecano letteralmente, tanto da spingere molteplici utenti all’acquisto di nuovi smartphone di ottima qualità, ma anche di una console molto richiesta: la Sony PS5. La più desiderata degli ultimi anni può oggi essere acquistata con un esborso tutt’altro che elevato, se considerate che il suo prezzo finale si aggira solamente attorno ai 449 euro.

Volendo invece mettere le mani direttamente sugli smartphone di nuova generazione, anche se di fascia bassa, ecco arrivare Redmi Note 12 Pro+, Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12, Redmi A2, Redmi 12C, Redmi 12, TCL 40 Se, Oppo A98, Samsung Galaxy A33, Galaxy A14 ed altri ancora, tutti disponibili a meno di 400 euro.

Un volantino davvero completo ed altrettanto vario che non può fare altro che invogliare gli utenti al recarsi direttamente in negozio per gli acquisti. Approfittatene subito aprendo le pagine sottostanti o il link ufficiale.