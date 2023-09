Nel corso dell’estate gli analisti del web e gli addetti ai lavori del mondo hanno aperto un dibattito relativo al futuro delle principali piattaforme social, Instagram e Facebook su tutte. Dopo le novità introdotte da Twitter, ora X, di Elon Musk, anche i servizi di casa Meta potrebbero aprire le loro porte ai profili a pagamento.

Facebook e Instagram, la rivoluzione degli account a pagamento

Una prima novità in tal senso è data dal lancio del servizio Meta Verified. Instagram insieme a Facebook, proprio seguendo le novità introdotte da Musk per Twitter, ha deciso di offrire le sue spunte blu a tutti gli utenti, previa pagamento di un costo mensili. Il costo è pari a 13,99 euro al mese per coloro che effettuano il pagamento via desktop o 16,99 euro per chi acquista direttamente dalle app social.

Il Meta Verified difatti chiude la stagione dei profili verificati dedicati solo a personalità note (attori, sportivi, politici, influencer, ecc). Gli utenti che si abbonano a tale servizio di Facebook e di Instagram riceveranno anche assistenza prioritaria legata ad episodi di sicurezza di digitale e protezione contro eventuali furti d’identità e condivisione di password.

Per il futuro, inoltre, Instagram e Facebook potrebbero ricevere un ulteriore pagamento dagli utenti. Come già fatto da YouTube con il suo servizio Premium, anche i social di casa Meta potrebbero chiedere agli utenti un corrispettivo mensile – la cui entità è ancora da valutare – per l’eliminazione delle pubblicità per la visione dei video, ma anche per la visione delle storie.