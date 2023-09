Amazon ha avviato la chiusura del servizio Amazon Drive. Le email che avvisano la cessazione del servizio stanno arrivando a tutti gli utenti per garantire la massima informazione e permettere a tutti di organizzarsi al meglio.

Ricordiamo che tutti i file presenti sul servizio di archiviazione cloud non saranno più accessibili tramite Amazon Drive ma, per fortuna non saranno del tutto persi. Infatti, l’azienda di Jeff Bezos ha voluto facilitare gli utenti proponendo un modo alternativo per accedere e gestire i propri file.

Attraverso Amazon Photos sarà possibile visualizzare tutti i file sincronizzati e le cartelle salvate nel cloud. Questo passaggio comprende anche i contenuti non fotografici per avere tutti a portata di click e download. Infatti, i due servizi condividono lo stesso percorso di archiviazione, quindi la struttura esistente delle cartelle in Amazon Drive sarà mantenuta in Amazon Photos.

La data di chiusura ufficiale di Amazon Drive è fissata per il 31 dicembre 2023. A partire da questa data, i file non saranno più accessibili tramite app e web. Inoltre, tutti gli accessi verranno chiusi definitivamente mentre sarà possibile gestire i file tramite Amazon Photos.

Il consiglio del gigante dell’ecommerce è quello di iniziare a familiarizzare con Amazon Photos e diminuire l’utilizzo di Drive. I propri file sono accessibili tramite questo link e sono immediatamente disponibili. Basterà accedere e tutti i file saranno già pronti per poterli organizzare, scaricare o semplicemente visualizzarli.