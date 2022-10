Il 31 dicembre 2023 chiuderà definitivamente il servizio Amazon Drive. A confermarlo è una email ufficiale da parte del colosso americano indirizzata a tutti i propri utenti. Le motivazioni dietro la cessazione di questo servizio sono molteplici e legate al riassetto delle funzionalità per l’azienda.

Tutti i file archiviati su Amazon Drive saranno quindi inaccessibili a partire dalla data sopraindicata, ma gli utenti non devono preoccuparsi. Fino ad allora sarà possibile accedervi e scaricarli per effettuare il salvataggio in locale e non perderli.

Per rendere la transizione ancora più semplice, per chi volesse affidarsi ancora ai servizi in cloud dell’azienda di Jeff Bezos c’è anche un’opzione più semplice. I clienti potranno utilizzare Amazon Photos per gestire le foto e i contenuti video archiviati sulla nuvola.

Il servizio Amazon Drive sta per chiudere e gli utenti sono invitati a controllare i propri file prima di perderli definitivamente

Accedendo all’app sarà possibile trovare tutti i file foto e video già archiviati e non sarà necessario salvarli da un account all’altro. Lo stesso vale per i file nel cestino in quanto anche questi sono già sincronizzati.

Per tutti gli altri file diversi da foto e video, il consiglio è quello di accedere alla piattaforma Drive per controllare e scaricare i contenuti. In caso di dubbi o informazioni aggiuntive, è possibile consultare la pagina delle FAQ.

Ricapitolando tutte le date principale da tenere a mente, a partire dal 31 ottobre 2022, l’applicazione Drive verrà rimossa dall’app store di tutti i dispositivi iOS e Android. Tutti coloro che l’hanno già scaricata sul proprio device, non noteranno alcun cambiamento nel servizio.

In seguito, a partire dal 31 gennaio 2023, non sarà più possibile caricare alcun nuovo file. Infine, il 31 dicembre 2023, il servizio terminerà il proprio ciclo di vita in maniera definitiva.