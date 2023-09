Radiazioni pericolosissime, gli smartphone che ne emettono di più

Per acquistare un telefono, bisogna venire a conoscenza di tutti gli aspetti che risultano vantaggiosi ma anche il contrario. Effettivamente, quando si guardano le recensioni, si tende a conoscere solo ed esclusivamente il valore dal punto di vista delle performance, di quanto è interessante la fotocamera e soprattutto di quanto costi il dispositivo.

Allo stesso tempo quello che gli utenti non sanno di uno smartphone è che può emettere delle onde elettromagnetiche. Questo significa radiazioni, le quali però non dovrebbero essere poi così dannose come qualcuno potrebbe attualmente credere. Bisogna restare infatti tranquilli siccome gli esperti ad oggi non hanno trovato evidenze in merito alle malattie. Nessuna di queste potrebbe essere stata sviluppata infatti dal contatto con gli smartphone.

Le onde elettromagnetiche che i telefoni emettono, non sono infatti in grado di modificare il DNA o di far nascere una malattia. Quello che però gli utenti possono sapere e quanto il proprio smartphone sia in grado di produrre onde elettromagnetiche.

Radiazioni: gli smartphone possono emetterne di più o di meno, ecco la lista

In basso è presente un elenco che include tutti i coefficienti dei principali smartphone che sono “colpevoli” di emettere più radiazioni. In molti alcuni non se li aspetterebbero mai, ecco l’elenco al completo con i nomi: