Trony, le offerte che distruggono Unieuro con prezzi SHOCK

Sembra essere il periodo adatto per recarsi all’interno dei grandi magazzini ed acquistare pezzi di tecnologia importanti. Trony, come sempre, è in prima linea con il suo nuovo catalogo, che peraltro oggi concede un’offerta speciale.

L’iniziativa lanciata, che parte con questo volantino datato 24 agosto che terminerà il prossimo 13 settembre, è molto interessante. Acquistando tra i tanti prodotti evidenziati uno tra un grande elettrodomestico che costi almeno 399 € o una TV da almeno 399 €, il secondo prodotto a scelta costerà la metà, ovviamente il meno caro tra i due scelti.

Trony ha diversi assi nella manica all’interno del suo volantino: ecco la lista con alcuni pezzi pregiati

Ogni mese arriva un nuovo volantino da parte di Trony, ma questo di agosto è stato un bel crocevia: tutti adesso sanno che l’azienda continuerà su questa linea. Il colosso che tra i grandi magazzini risulta uno di quelli più longevi, vuole infatti insistere nel proporre prodotti a prezzi più bassi del solito, anche con il prossimo volantino in arrivo.

1 su 13

Nel frattempo quello attuale è ancora disponibile e propone prezzi fuori dal comune. Proprio per questo ci sono alcune proposte che non devono passare inosservate. Tra gli smartphone ad esempio sono disponibili i nuovi pieghevoli Samsung, Galaxy Z Fold5 e Z Flip5. Rispettivamente i due dispositivi costano 2119 e 1369 €.

Ad 849 € potrete inoltre acquistare anche il Galaxy S23. Sono disponibili anche i vari iPhone, con il 14 Pro che costa 1299 €.

Inoltre potrete prenotare anche il nuovo gioco per le varie console, FC24, per giocare a calcio come se fosse realtà.