Uno dei produttori principali di chip basati su Intelligenza Artificiale, Nvidia, ha subito un calo di vendite come tutte le aziende del settore, contribuendo alla mancanza di chip a livello globale. Tuttavia, di recente c’è stato un aumento delle vendite di pari passo con una richiesta sempre più alta.

Questo mercoledì, le azioni della società sono aumentate di quasi il 10% nelle negoziazioni after-hour, dopo aver registrato una crescita delle vendite del 101% su base annua a 13,5 miliardi di dollari per gli ultimi tre mesi. L’azienda è stata pioniera di molti traguardi e successi nel mondo dei chipset. In particolare, è popolare tra i giocatori per le sue GPU che hanno ridefinito la grafica del computer e portato alla crescita del mercato dei giochi per PC.

Negli ultimi anni, l’azienda ha dato il via all’era dell’intelligenza artificiale moderna e ha alimentato la digitalizzazione industriale in tutti i mercati. Ha contribuito alla produzione di chip e produce processori basati sull’intelligenza artificiale generativa, che costituiscono la spina dorsale di chatbot come ChatGPT. “Una nuova era informatica è iniziata. Le aziende di tutto il mondo stanno passando dal calcolo generico al calcolo accelerato e all’intelligenza artificiale generativa”, spiega anche Jensen Huang, fondatore e capo di Nvidia. “È iniziata la corsa per adottare l’intelligenza artificiale generativa”, prosegue.

Aumento della domanda e delle vendite per i chip realizzati da Nvidia

Da quando ChatGPT di OpenAI è diventato così popolare, molte aziende come Google, Facebook e Snapchat hanno cercato di realizzare le proprie versioni di questa tecnologia. L’obiettivo è interagire meglio i propri servizi con le esigenze degli utenti. I ricavi ottenuti dalla società nell’ultimo trimestre sono molto più consistenti degli 11,2 miliardi di dollari attesi dagli analisti di Wall Street. Questo aumento delle entrate è stato trainato dall’attività dei data center del produttore di chip che include la produzione di chip con AI.

“Durante quest’ultimo trimestre, i principali fornitori di servizi cloud hanno annunciato infrastrutture basate su AI Nvidia H100. I principali fornitori di sistemi IT e software aziendali hanno stabilito nuove partnership per portare l’intelligenza artificiale di Nvidia in ogni settore”, afferma Haung. La società spera che i suoi utili nel trimestre in corso siano persino maggiori, prevedendo un fatturato di circa 16 miliardi di dollari. “La domanda per la nostra piattaforma per l’intelligenza artificiale è enorme e diffusa in tutti i settori e tra tutti i tipi di clienti”. Lo ha detto il direttore finanziario di Nvidia, Colette Kress. “Crediamo che la domanda globale sia tornata a crescere dopo il rallentamento dello scorso anno”, conclude.