Una delle maggiori piaghe che affligge il mondo del gaming e dell’informatica è senza alcun dubbio la pirateria, tutto è passibile di pirateria, dalla musica ai film, senza escludere ovviamente i videogiochi che, una volta rilasciati, vengono analizzati dai cracker che li modificano e li rimettono in circolazione con un software chiamato crack che ne consente la fruizione senza licenza.

Questa pratica, sia per chi cracca che per chi ne fa uso è ovviamente illegale, ma non solo, è anche molto pericoloso per chi sfrutta giochi craccati dal momento che si tratta di software manipolati da terze parti le cui intenzioni ovviamente non possiamo conoscere, dunque avviare una crack potrebbe a prima vista farci sembrare semplicemente di giocare ad un videogioco, ciò non toglie che in background la crack potrebbe eseguire altre attività come il data mining, cioè il furto di dati dal vostro PC.

Le crack spesso non sono ciò che sembrano

Le crack sono dei software che spesso possono rivelarsi dei trojan belli e buoni, ovvero software che sembrano qualcosa di buono ma che nascondono al loro interno del codice malevolo in grado di violare il vostro PC.

Una volta eseguita una crack, che spesso richiede i permessi di amministratore, non potrete più sapere quello che farà il software in esecuzione, potrebbe copiare ciò che digitate sulla tastiera, potrebbe fare copia di tutti i vostri dati salvati, potrebbe anche iniziare a produrre criptovalute a vostra insaputa sfruttando e logorando il vostro computer.

La cosa migliore è più giusta da fare è molto semplice, acquistare i videogiochi, sia per una questione di legalità sia per la vostra sicurezza.