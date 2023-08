YouTube, la piattaforma sta per trasformarsi in Shazam e sarà in grado di riconoscere i brani

YouTube, la nota piattaforma di streaming video, sta ampliando le sue funzionalità per migliorare l’esperienza degli utenti. Una delle nuove caratteristiche in fase di sperimentazione riguarda il riconoscimento dei brani musicali, simile a quanto offerto da Shazam. Questa funzione sarà particolarmente utile per quegli utenti che, mentre guardano un video o uno Short su YouTube, si imbattono in una canzone che desiderano aggiungere alle loro playlist ma non riescono a identificare.

YouTube: la funzione che tutti cercavano

La nuova funzionalità permetterà agli utenti di cercare brani “canticchiando o registrando il brano”. Durante la fase di test, coloro che avranno accesso a questa funzione sulla piattaforma Android potranno utilizzare la ricerca vocale di YouTube per accedere alla nuova funzione di riconoscimento dei brani. Gli utenti dovranno canticchiare o registrare la canzone per poco più di tre secondi, dopodiché il sistema tenterà di identificarla. Una volta fatto, gli utenti saranno reindirizzati a contenuti musicali ufficiali, video generati da altri utenti o Short che contengono la canzone cercata all’interno dell’app YouTube.

Oltre a questa innovativa funzione, YouTube ha introdotto altre caratteristiche per migliorare l’esperienza dell’utente. Ad esempio, ha iniziato a raggruppare più caricamenti da un singolo creatore in un breve lasso di tempo nel feed “Iscrizioni”. Questo permette ai fan e agli spettatori di trovare facilmente i contenuti del loro creatore preferito.

Queste nuove funzionalità dimostrano l’impegno di YouTube nel migliorare costantemente la sua piattaforma, offrendo agli utenti strumenti sempre più avanzati per interagire con i contenuti e scoprire nuova musica. Con l’evoluzione della tecnologia e l’importanza della musica nella vita quotidiana delle persone, è essenziale per le piattaforme di streaming come YouTube rimanere al passo con le esigenze e le aspettative degli utenti.