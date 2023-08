WhatsApp fa ancora parlare di sé con una funzione del tutto nuova, ovvero la possibilità di inviare video e foto, alla lista dei nostri contatti, mantenendo una qualità in HD.

Fino a questo momento, infatti, era sempre stato possibile inviare file multimediali su WhatsApp sfruttando una risoluzione standard dell’immagine, pari a meno di 3 mp. Mentre quelle in HD, riesce ad arrivare fino a 18 Mp. Anche i video subiscono un miglioramento di immagine da 489p a 720p.

Tuttavia, ogni volta che vi troverete a dovere inviare video o foto, l‘opzione in HD dovrà essere impostata manualmente.

Ovviamente aumentando la risoluzione, anche il peso dei file diventa maggiore, di conseguenza finiranno di occupare più spazio di archiviazione. Per questa ragione, assicuratevi di avere abbastanza memoria di archiviazione, o rischierete di non ricevere dati importanti a causa dell’esaurimento della memoria.

Come inviare video e foto in HD su WhatsApp

Per inviare una foto in HD su WhatsApp, il procedimento da seguire è davvero semplice ed intuitivo.

Di seguito mostriamo la sequenza di applicazione suddivisa in fasi.