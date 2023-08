TIM continua ad incantare il pubblico italiano con una promozione davvero unica nel suo genere, il suo nome è TIM Power Supreme Web Easy, e permette ogni mese di avere libero accesso a ben 150 giga di internet, riuscendo altresì a risparmiare molto più di quanto avreste mai pensato.

Attivarla è decisamente molto più semplice del solito, poiché basterà avere tra le mani una SIM di Iliad o di un MVNO, dal quale richiedere la portabilità tramite il sito ufficiale di TIM, ed il gioco è fatto. I costi iniziali da sostenere sono limitatissimi, mentre la spedizione della SIM è prevista direttamente al proprio domicilio.

TIM, offerte incantevoli attivabili oggi

Con la TIM Power Supreme Web Easy gli utenti possono davvero stare tranquilli, spenderanno molto poco, poiché al giorno d’oggi il canone da versare è di soli 7,99 euro al mese, con pagamento obbligatorio tramite il credito residuo, e sopratutto la possibilità di abbandonare TIM in un qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi di sorta.

Al suo interno si può trovare una serie di aspetti positivi che spingeranno i singoli consumatori all’attivazione, come ad esempio la prima mensilità gratuita, da consigliare proprio per iniziare a pagare dal secondo rinnovo, oppure il bundle effettivamente a disposizione: 150 giga di internet in 4G+, a cui affiancare anche minuti e SMS illimitati utilizzabili verso tutti.

Una promozione che, come anticipato, può anche essere richiesta direttamente tramite il sito ufficiale, senza variazioni particolari.